Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб на СВО

С 32-летним мужчиной простились в селе Ильинка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» Николай Шеломенцев из села Ильинка (Тюменская область) погиб на СВО, выполняя задачу в Артемовске. Об этом сообщает администрация Казанского района, в котором прошли похороны мужчины.

«28 марта в селе Ильинка простились с бойцом ЧВК „Вагнер“ Шеломенцевым Николаем Сергеевичем. Он погиб при выполнении задания в городе Артемовске», — такой пост появился в группе администрации Казанского района Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

В июне Николаю Шеломенцеву исполнилось бы 33 года. В мэрии выразили соболезнования семье погибшего.