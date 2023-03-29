29 марта 2023

Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
С 32-летним мужчиной простились в селе Ильинка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» Николай Шеломенцев из села Ильинка (Тюменская область) погиб на СВО, выполняя задачу в Артемовске. Об этом сообщает администрация Казанского района, в котором прошли похороны мужчины.

«28 марта в селе Ильинка простились с бойцом ЧВК „Вагнер“ Шеломенцевым Николаем Сергеевичем. Он погиб при выполнении задания в городе Артемовске», — такой пост появился в группе администрации Казанского района Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

В июне Николаю Шеломенцеву исполнилось бы 33 года. В мэрии выразили соболезнования семье погибшего.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец ЧВК «Вагнер» Николай Шеломенцев из села Ильинка (Тюменская область) погиб на СВО, выполняя задачу в Артемовске. Об этом сообщает администрация Казанского района, в котором прошли похороны мужчины. «28 марта в селе Ильинка простились с бойцом ЧВК „Вагнер“ Шеломенцевым Николаем Сергеевичем. Он погиб при выполнении задания в городе Артемовске», — такой пост появился в группе администрации Казанского района Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». В июне Николаю Шеломенцеву исполнилось бы 33 года. В мэрии выразили соболезнования семье погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...