Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб на СВО

С 32-летним мужчиной простились в селе Ильинка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Боец ЧВК «Вагнер» Николай Шеломенцев из села Ильинка (Тюменская область) погиб на СВО, выполняя задачу в Артемовске. Об этом сообщает администрация Казанского района, в котором прошли похороны мужчины.
«28 марта в селе Ильинка простились с бойцом ЧВК „Вагнер“ Шеломенцевым Николаем Сергеевичем. Он погиб при выполнении задания в городе Артемовске», — такой пост появился в группе администрации Казанского района Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».
В июне Николаю Шеломенцеву исполнилось бы 33 года. В мэрии выразили соболезнования семье погибшего.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!