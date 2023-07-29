В «Росэнергоатоме» заявили о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на планы Киева, отметил Ренат Карчаа
Украинские силы планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Мы располагаем данными о готовящихся попытках по силовому захвату Запорожская АЭС. Все это остается на повестке дня», — рассказал в разговоре со «Звездой» Ренат Карчаа. Он также отметил, что работники станции продолжают работать, несмотря на киевские планы.
В начале июля существовал риск подрыва Запорожской АЭС. Telegram-каналы публиковали снимки крыш реакторов, на которых, как утверждается, были прикреплены мины. Однако МАГАТЭ не нашло признаков минирования.
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