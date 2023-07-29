В «Росэнергоатоме» заявили о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

Гендиректор «Росэнергоатома» Карчаа: организация знает о планах ВСУ захватить ЗАЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, несмотря на планы Киева, отметил Ренат Карчаа Фото:

Украинские силы планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Мы располагаем данными о готовящихся попытках по силовому захвату Запорожская АЭС. Все это остается на повестке дня», — рассказал в разговоре со «Звездой» Ренат Карчаа. Он также отметил, что работники станции продолжают работать, несмотря на киевские планы.

В начале июля существовал риск подрыва Запорожской АЭС. Telegram-каналы публиковали снимки крыш реакторов, на которых, как утверждается, были прикреплены мины. Однако МАГАТЭ не нашло признаков минирования.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские силы планируют попытаться захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Мы располагаем данными о готовящихся попытках по силовому захвату Запорожская АЭС. Все это остается на повестке дня», — рассказал в разговоре со «Звездой» Ренат Карчаа. Он также отметил, что работники станции продолжают работать, несмотря на киевские планы. В начале июля существовал риск подрыва Запорожской АЭС. Telegram-каналы публиковали снимки крыш реакторов, на которых, как утверждается, были прикреплены мины. Однако МАГАТЭ не нашло признаков минирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...