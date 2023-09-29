Полпред президента Якушев приехал в Челябинск

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 29 сентября прибыл в Челябинск. Он приехал, чтобы ознакомиться с результатами работы уральских аграриев на выставке «АГРО-2023», сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«Владимир Якушев посетил экспозицию крупнейшей на Урале агропромышленной выставки. Полпред подвел итоги выставки и вручил госнаграды и благодарственные письма работникам АПК», — сообщили в пресс-службе.
Выставка проходит в Челябинске в конгресс-холле «Таганай». Также 29 сентября в Челябинске состоится Совет при полпреде по ситуации в агропромышленном комплексе. Участие в нем примут губернаторы всех регионов УрФО.
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