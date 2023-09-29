Полпред президента Якушев приехал в Челябинск

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Владимир Якушев ознакомится с результатами работы уральского агропромышленного сектора Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 29 сентября прибыл в Челябинск. Он приехал, чтобы ознакомиться с результатами работы уральских аграриев на выставке «АГРО-2023», сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Владимир Якушев посетил экспозицию крупнейшей на Урале агропромышленной выставки. Полпред подвел итоги выставки и вручил госнаграды и благодарственные письма работникам АПК», — сообщили в пресс-службе.

Выставка проходит в Челябинске в конгресс-холле «Таганай». Также 29 сентября в Челябинске состоится Совет при полпреде по ситуации в агропромышленном комплексе. Участие в нем примут губернаторы всех регионов УрФО.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 29 сентября прибыл в Челябинск. Он приехал, чтобы ознакомиться с результатами работы уральских аграриев на выставке «АГРО-2023», сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Владимир Якушев посетил экспозицию крупнейшей на Урале агропромышленной выставки. Полпред подвел итоги выставки и вручил госнаграды и благодарственные письма работникам АПК», — сообщили в пресс-службе. Выставка проходит в Челябинске в конгресс-холле «Таганай». Также 29 сентября в Челябинске состоится Совет при полпреде по ситуации в агропромышленном комплексе. Участие в нем примут губернаторы всех регионов УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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