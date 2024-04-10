Оперного певца Кунгурова похоронят в Свердловской области

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Благотворительный концерт в поддержку медиков и военнослужащих «Герои нашего времени». Челябинск, кунгуров евгений
Прощания с Евгением Кунгуровым пройдут в Москве Фото:

Оперного певца Евгения Кунгурова, покончившего с собой, похоронят в Заречном (Свердловская область). Прощания с артистом пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, рассказал директор оперного певца Сергей Пудовкин.

«Завтра [11 апреля] в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в Заречном», — передает ТАСС слова Пудовкина.

Кунгуров совершил суицид в центре Москвы 8 апреля. Об этом стало известно от его жены Ирины. Тело певца нашли рядом с домом, где он проживал.

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Оперного певца Евгения Кунгурова, покончившего с собой, похоронят в Заречном (Свердловская область). Прощания с артистом пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, рассказал директор оперного певца Сергей Пудовкин. «Завтра [11 апреля] в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в Заречном», — передает ТАСС слова Пудовкина. Кунгуров совершил суицид в центре Москвы 8 апреля. Об этом стало известно от его жены Ирины. Тело певца нашли рядом с домом, где он проживал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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