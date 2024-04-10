Оперного певца Кунгурова похоронят в Свердловской области

10 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Прощания с Евгением Кунгуровым пройдут в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперного певца Евгения Кунгурова, покончившего с собой, похоронят в Заречном (Свердловская область). Прощания с артистом пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, рассказал директор оперного певца Сергей Пудовкин. «Завтра [11 апреля] в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в Заречном», — передает ТАСС слова Пудовкина. Кунгуров совершил суицид в центре Москвы 8 апреля. Об этом стало известно от его жены Ирины. Тело певца нашли рядом с домом, где он проживал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперного певца Евгения Кунгурова, покончившего с собой, похоронят в Заречном (Свердловская область). Прощания с артистом пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, рассказал директор оперного певца Сергей Пудовкин. «Завтра [11 апреля] в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в Заречном», — передает ТАСС слова Пудовкина. Кунгуров совершил суицид в центре Москвы 8 апреля. Об этом стало известно от его жены Ирины. Тело певца нашли рядом с домом, где он проживал.