Оперного певца Кунгурова похоронят в Свердловской области

Прощания с Евгением Кунгуровым пройдут в Москве
Оперного певца Евгения Кунгурова, покончившего с собой, похоронят в Заречном (Свердловская область). Прощания с артистом пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, рассказал директор оперного певца Сергей Пудовкин.
«Завтра [11 апреля] в 15:00 на Троекуровском кладбище [пройдет прощание]. Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в Заречном», — передает ТАСС слова Пудовкина.
Кунгуров совершил суицид в центре Москвы 8 апреля. Об этом стало известно от его жены Ирины. Тело певца нашли рядом с домом, где он проживал.
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