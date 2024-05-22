Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах РФ

22 мая 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Путин утвердил поручения для глав Оренбурга, Тюмени, Кургана и для правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах страны. В частности, главам Оренбурга, Кургана, Тюмени и правительству нужно оказать финансовую поддержку пострадавшим жителям и внести изменения в законодательства, чтобы увеличить им выплаты. Он опубликован на сайте Кремля. Поручения правительству РФ Правительству РФ было поручено оказать финансовую поддержку бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей для устранения последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками. Помощь включает в себя предоставление дотаций и необходимые меры для восстановления жилья, инфраструктуры и детских оздоровительных лагерей, говорится на сайте Кремля . Отчетность запланирована до 1 июня 2024 года с последующими ежеквартальными отчетами. Также требуется внесение изменений в законодательство, касающихся увеличения и индексации выплат пострадавшим гражданам, стоимости ремонта жилья и уточнения понятия «имущество первой необходимости». Кроме того, предусмотрена возможность получения выплат гражданами, имеющими доли в иной недвижимости, и теми, кто проживал в садоводческих товариществах. Срок для внесения предложений — 1 июня 2024 года. Помимо прочего, правительство должно обеспечить право пострадавших граждан на получение оплачиваемых выходных дней или отпуска без сохранения заработной платы для восстановления условий жизни. Срок исполнения — 15 декабря 2024 года, ответственным за первую группу поручений назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Обязанности региональных властей Региональные исполнительные органы должны организовать выплаты на ремонт и приобретение жилья, обратив особое внимание на поддержку уязвимых категорий граждан, а также обеспечить летний отдых детей из зон затопления. Также при участии МЧС РФ необходимо усовершенствовать процесс приема заявлений от пострадавших с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг». Доклад о выполнении поручений запланирован до 1 июня 2024 года с последующими ежеквартальными отчетами. Исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии работодателей рекомендовано предоставить оплачиваемые выходные или отпуск без сохранения зарплаты пострадавшим для восстановления условий жизни. Срок доклада — до 1 июня 2024 года. В свою очередь, правительство Оренбургской области должно представить МЧС России документы, подтверждающие необходимость бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для возмещения расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим. Срок представления — до 1 октября 2024 года, ответственные — Мишустин, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Тюменской области Александр Моор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах страны. В частности, главам Оренбурга, Кургана, Тюмени и правительству нужно оказать финансовую поддержку пострадавшим жителям и внести изменения в законодательства, чтобы увеличить им выплаты. Он опубликован на сайте Кремля. Правительству РФ было поручено оказать финансовую поддержку бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей для устранения последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками. Помощь включает в себя предоставление дотаций и необходимые меры для восстановления жилья, инфраструктуры и детских оздоровительных лагерей, говорится на сайте Кремля. Отчетность запланирована до 1 июня 2024 года с последующими ежеквартальными отчетами. Также требуется внесение изменений в законодательство, касающихся увеличения и индексации выплат пострадавшим гражданам, стоимости ремонта жилья и уточнения понятия «имущество первой необходимости». Кроме того, предусмотрена возможность получения выплат гражданами, имеющими доли в иной недвижимости, и теми, кто проживал в садоводческих товариществах. Срок для внесения предложений — 1 июня 2024 года. Помимо прочего, правительство должно обеспечить право пострадавших граждан на получение оплачиваемых выходных дней или отпуска без сохранения заработной платы для восстановления условий жизни. Срок исполнения — 15 декабря 2024 года, ответственным за первую группу поручений назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Региональные исполнительные органы должны организовать выплаты на ремонт и приобретение жилья, обратив особое внимание на поддержку уязвимых категорий граждан, а также обеспечить летний отдых детей из зон затопления. Также при участии МЧС РФ необходимо усовершенствовать процесс приема заявлений от пострадавших с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг». Доклад о выполнении поручений запланирован до 1 июня 2024 года с последующими ежеквартальными отчетами. Исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии работодателей рекомендовано предоставить оплачиваемые выходные или отпуск без сохранения зарплаты пострадавшим для восстановления условий жизни. Срок доклада — до 1 июня 2024 года. В свою очередь, правительство Оренбургской области должно представить МЧС России документы, подтверждающие необходимость бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства для возмещения расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим. Срок представления — до 1 октября 2024 года, ответственные — Мишустин, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Тюменской области Александр Моор.