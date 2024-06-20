Путин допустил поставки оружия Северной Корее

Владимир Путин сообщил, что РФ может отправить свое оружие в КНДР
РФ сохраняет за собой право поставлять оружие в различные регионы мира, включая возможность сотрудничества с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».
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