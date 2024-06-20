Путин допустил поставки оружия Северной Корее

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Владимир Путин сообщил, что РФ может отправить свое оружие в КНДР
Владимир Путин сообщил, что РФ может отправить свое оружие в КНДР Фото:

РФ сохраняет за собой право поставлять оружие в различные регионы мира, включая возможность сотрудничества с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 

«Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».

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РФ сохраняет за собой право поставлять оружие в различные регионы мира, включая возможность сотрудничества с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.  «Россия оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключено, что в КНДР», — заявил Путин в ходе беседы с журналистами во Вьетнаме. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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