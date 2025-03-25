В Петербурге были эвакуированы 115 человек из центра подготовки к ЕГЭ

В Петербурге произошла эвакуация 115 человек из здания на улице Рубинштейна, где располагается центр подготовки к ЕГЭ. Причиной стало сообщение о заминировании, полученное на корпоративную почту учебного заведения. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Утром 25 марта на корпоративную почту Учебного центра Maximum education с электронного адреса поступило сообщение о заминировании учреждения. Центр, специализирующийся на подготовке к ЕГЭ, занимает 4-й этаж дома 13 по улице Рубинштейна», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
После поступления угрозы была организована эвакуация всех присутствующих в здании людей, включая учащихся и персонал центра. Специализированные службы провели тщательную проверку помещений и прилегающей территории. До 13 часов того же дня специалисты обследовали здание, взрывчатые вещества или устройства обнаружены не были. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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