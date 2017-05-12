15:58 12 мая 2017 0

Владимир Тунгусов заверил чиновников, что они движутся в правильном направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Низкая активность екатеринбуржцев на митинге 29 апреля, организованном структурами Михаила Ходорковского, связана не с провальной работой штаба политика, а является следствием качественного политического менеджмента. С таким заявлением выступил сегодня первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов.

На очередном заседании регионального правительства в пятницу, 12 мая, он представил отчет о состоянии публичной активности в области. Чиновник, которому предстоит возглавить реальный избирательный штаб врио губернатора Евгения Куйвашева, предупредил коллег о «многочисленных попытках привлечения молодежи к участию в неконструктивных общественных мероприятиях» и обозначил «основной источник информирования ребят — социальные сети».

Тунгусов рассказал, что встречался с проректорами свердловских вузов и обсудил с ними возможные меры по «организации занятости молодежи, созданию условий для формирования конструктивного досуга и организации позитивных мероприятий».

Далее началось самое интересное. Владимир Тунгусов напомнил, что «26 марта достаточно молодежи пришло на площадь Труда и организаторы вменили это в свои заслуги и достижения». «29 апреля была попытка организовать подобное мероприятие, приглашения на него активно распространялись в соцсетях, но молодежь активности не проявила. Из этого можно сделать вывод, что та работа, которую мы провели, принесла свои плоды, а меры, предложенные нами, были реализованы в необходимом объеме и в нужном направлении», — резюмировал работу власти Тунгусов.

Чиновники свалили в кучу митинги Навального и Ходорковского, переиначив выводы. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом он оставил за скобками своего рассказа, что акцию 26 марта организовывал штаб Алексея Навального и его повестка была сформулирована предельно конкретно — требование проведения расследования работы премьера Дмитрия Медведева. А акцию 29 апреля придумали в штабе другого политика — Михаила Ходорковского, и она изначально не предполагала большой активности, поскольку целью был сбор обращений в адрес Владимира Путина. Конкурируя между собой за протестную часть россиян, Навальный не стал поддерживать акцию Ходорковского, реклама которой была в разы меньше, чем у митингов 26 марта.

Первый вице-губернатор не стал анализировать влияние на активность екатеринбуржцев длительности выходных и праздников (29 апреля было первым выходным трехдневного уикэнда). Также в его докладе не было никаких новых предложений по реакции на омоложение протестного движения, по работе с неподконтрольными молодежными группами. Из вводных, которые были получены членами кабмина, следует, что власти намерены использовать исключительно советский опыт взаимодействия через официальные каналы.

Следующая волна молодежной активности, пояснил чиновник, ждет область 23 мая — в этот день в школах пройдут «последние звонки». Всем членам кабмина было дано поручение посетить муниципальные школы и принять участие в торжественных мероприятиях и «рассказать о том, что делается в регионе по созданию комфортных условий для подрастающего поколения». После этого, пояснил Тунгусов, «все школьники выпускных классов должны быть приглашены для участия в мероприятиях разной направленности».