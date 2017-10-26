08:23 26 октября 2017 0

Кукарская в 2004 году прошла кастинг в проект «Фабрика звезд 5» Фото: официальный сайт Елены Кукарской

Тюменская певица Елена Кукарская — финалистка «Фабрики звезд 5» — презентовала новую песню «Падал первый снег». Авторами музыки и слов в произведении стали директор Тюменского театра кукол и масок Василий Пустыльников и жительница Тюмени Елена Гайворонская.

«Земляки объединились и родилась песня, которая актуальна сейчас, как никогда. Скоро песня „Падал первый“ снег зазвучит на всех радиостанциях страны», — цитирует администратора сообщества певицы во «ВКонтакте» Алексея Крутых портал «Наш город».

Песня о любви длится три с половиной минуты. Припев звучит так: «Кружится снежинок вихрь, кружатся слова любви. В голове — туман, туман, кажется, схожу с ума. Падает снег, словно звезды, тронулся поезд, стучат колеса. Счастье мое — где-то рядом, кружит снег, я в пути к тебе».

Кукарская в 2004 году прошла кастинг в проект «Первого канала» «Фабрика звезд 5». Певица дошла до финала и подписала контракт с Максом Фадеевым о дальнейшем сотрудничестве. Продюсер работал с ней до 2009 года.