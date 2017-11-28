Пермские волейболисты станут безработными из-за отказа ехать в Челябинск

16:51 28 ноября 2017 0

Пермские волейболисты за несколько месяцев так и не нашли спонсора Фото: Анна Майорова © URA.RU

После вылета из чемпионата волейболистам «Прикамья» придется искать новую работу. В спортклубе «URA.RU» сообщили, что сезон для команды окончен из-за отсутствия денег.

В минувшие выходные волейбольный клуб «Прикамье» отказался от выезда в Челябинск на матчи очередного тура чемпионата Высшей лиги А против местного «Динамо». Причина — отсутствие финансирования. Пермяки получили два технических поражения. Поскольку это был уже второй отказ от выездных матчей в этом сезоне, то «Прикамье» будет дисквалифицировано и прекратит участие в первенстве. Ранее клуб отказался и от борьбы в Кубке России.

В пресс-службе ВК «Прикамье» сообщили, что пока руководство не приняло какого-либо решения о будущем команды и персонала. Однако для команды сезон однозначно закончен.

Собеседник, знакомый с ситуацией, полагает, что сейчас клуб займется поисками средств, чтобы рассчитаться с командой и персоналом, после чего игроки, скорее всего, разъедутся по другим городам. Перспективы «Прикамья» на сегодняшний день не обсуждаются.

Директор и главный тренер клуба Владимир Путин еще летом заявил об отсутствии финансовых средств у команды. В ноябре руководство сообщило, что израсходованы даже пожертвования болельщиков. В региональном бюджете для «Прикамья» было предусмотрено 18 млн рублей по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, нужно привлечь рубль спонсорских денег. Правительство свои обязательства выполнило, но новых инвесторов волейболисты найти так и не смогли.