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18 января 2018
14:06  18 января 2018 1

Сенатор из ХМАО займется борьбой с внешними врагами России

Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск., исаков эдуард
Эдуард Исаков будет отвечать за молодежьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова включили в состав временной комиссии по защите государственного суверенитета. В ближайшее время он готов представить свой план борьбы с внешним угрозами на вверенном ему фронте работы.

Решение о включении Эдуарда Исакова было принято на пленарном заседании Совета Федерации. В комиссии его задачей станет разработка мер по защите молодежи от иностранного влияния. «Безусловно, молодое поколение наиболее уязвимое, поэтому наши иностранные „друзья“ предпринимают различные действия, чтобы повлиять на внутренние дела страны через молодежь. По поручению председателя комиссии Андрея Аркадьевича Климова я буду курировать вопросы, связанные с таким влиянием на российскую молодежь», — прокомментировал в Facebook сенатор свое назначение.

Сенатор опубликовал документ в соцсети
Фото: Facebook Эдуарда Исакова

По словам Исакова, свои предложения по защите молодежи он озвучит на очередном заседании комиссии. В настоящее время он занят подготовкой аналитических материалов для доклада.

Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета была создана летом 2017 года. Среди инициатив, которые озвучивали ее члены, было предложение, позволяющее запрещать работу в России СМИ, зарегистрированных в качестве «иностранного агента».

Виктор Жуков
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