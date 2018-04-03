Нефтяник из ХМАО ушел с должности первого вице-президента «ЛУКОЙЛа»

16:57 03 апреля 2018 0

Владимир Некрасов, который 13 лет занимал пост первого вице-президента «ЛУКОЙЛа», перешел на должность советника Алекперова Фото: пресс-служба «Лукойла»

Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» по переработке и сбыту Владимир Некрасов покинул свой пост. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Владимир Некрасов останется в «ЛУКОЙЛе» на должности советника президента компании Вагита Алекперова. Некрасов хорошо известен не только в ХМАО, где начинал свою трудовую деятельность, но и в других частях Тюменской области. Нефтяник в 1990-х возглавлял «Когалымнефтегаз», с 1999 года был гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с 2005 года — первым вице-президентом «ЛУКОЙЛа». В 2001 году он также избирался в Тюменскую областную думу. Место Некрасова займет выходец из Поволжья Вадим Воробьев, ранее работавший в компании старшим вице-президентом по поставкам и продажам.