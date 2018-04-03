{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
16:57  03 апреля 2018 0

Нефтяник из ХМАО ушел с должности первого вице-президента «ЛУКОЙЛа»

Владимир Некрасов, который 13 лет занимал пост первого вице-президента «ЛУКОЙЛа», перешел на должность советника АлекпероваФото: пресс-служба «Лукойла»

Первый вице-президент «ЛУКОЙЛа» по переработке и сбыту Владимир Некрасов покинул свой пост. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Владимир Некрасов останется в «ЛУКОЙЛе» на должности советника президента компании Вагита Алекперова. Некрасов хорошо известен не только в ХМАО, где начинал свою трудовую деятельность, но и в других частях Тюменской области. Нефтяник в 1990-х возглавлял «Когалымнефтегаз», с 1999 года был гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с 2005 года — первым вице-президентом «ЛУКОЙЛа». В 2001 году он также избирался в Тюменскую областную думу. Место Некрасова займет выходец из Поволжья Вадим Воробьев, ранее работавший в компании старшим вице-президентом по поставкам и продажам.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров