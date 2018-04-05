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05 апреля 2018
09:00  05 апреля 2018 0

Санкции против олигархов, эпидемия пожаров, россиян обложат налогами. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Дача генерал-майора МЧС России по СО Андрея Заленского и Касли. Касли, деревянный дом, деревня в городе
Недвижимость отснимут со спутника и обложат налогомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 5 апреля, четверг. И вот главные новости к этому часу:

США вводят очередные санкции против России. На этот раз ограничения коснутся как минимум шести российских олигархов, которых обвиняют во «вмешательстве в выборы» в США.

Россию в «деле Скрипаля» поддержали 14 стран. Российский призыв к решению вопросов, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, поддержали семь постсоветских республик и столько же других стран.

Эпидемию пожаров, которая началась в Кемерово и дошла до Москвы, уже не остановить. Эксперты объяснили, почему горят торговые центры, а анонимный источник из МЧС рассказал «URA.RU», что ситуация с пожарной безопасностью в России такова, что «никто не может гарантировать, что люди не сгорят».

На Урале по «делу очкарика против южан» допросят главного героя истории. Сам обвиняемый, который дал сдачи 100-килограммовому Саргису Арутюняну, рассказал «URA.RU», чего ждет и что чувствует перед допросом в суде.

Налог на имущество будут начислять россиянам автоматически. Инспектору даже не придется, например, приходить на ваш участок — о недвижимости в налоговой узнают со спутниковых снимков. Платить придется даже за беседки и туалеты.

И еще пара слов о деньгах. Сергей Мавроди умер, но остался должен россиянам более миллиарда рублей. Судебные приставы зарегистрировали более 2000 долговых исков в отношении основателя финансовой пирамиды «МММ».

Кирилл Егоров
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