09:00 05 апреля 2018 0

Недвижимость отснимут со спутника и обложат налогом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 5 апреля, четверг. И вот главные новости к этому часу:

США вводят очередные санкции против России. На этот раз ограничения коснутся как минимум шести российских олигархов, которых обвиняют во «вмешательстве в выборы» в США.

Россию в «деле Скрипаля» поддержали 14 стран. Российский призыв к решению вопросов, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, поддержали семь постсоветских республик и столько же других стран.

Эпидемию пожаров, которая началась в Кемерово и дошла до Москвы, уже не остановить. Эксперты объяснили, почему горят торговые центры, а анонимный источник из МЧС рассказал «URA.RU», что ситуация с пожарной безопасностью в России такова, что «никто не может гарантировать, что люди не сгорят».

На Урале по «делу очкарика против южан» допросят главного героя истории. Сам обвиняемый, который дал сдачи 100-килограммовому Саргису Арутюняну, рассказал «URA.RU», чего ждет и что чувствует перед допросом в суде.

Налог на имущество будут начислять россиянам автоматически. Инспектору даже не придется, например, приходить на ваш участок — о недвижимости в налоговой узнают со спутниковых снимков. Платить придется даже за беседки и туалеты.

И еще пара слов о деньгах. Сергей Мавроди умер, но остался должен россиянам более миллиарда рублей. Судебные приставы зарегистрировали более 2000 долговых исков в отношении основателя финансовой пирамиды «МММ».