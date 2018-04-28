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28 апреля 2018
27 апреля 2018
02:23  28 апреля 2018 0

Уральская индустриальная биеннале признана главным культурным проектом России

4-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства за два дня до открытия. Екатеринбург, современное искусство, болото, инсталляция
Организаторы Уральской биеннале уже приступили к реализации нового проектаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская индустриальная биеннале признана «Проектом года» в рамках государственной премии «Инновация-2018». Информацию о получении уральским проектом престижной награды в беседе с «URA.RU» подтвердила идеолог и организатор биеннале Алиса Прудникова.

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«Для меня и всей команды невероятно важно, что биеннале признан главным проектом, который состоялся в России в 2017 году. Все усилия, которые мы прилагали, размышляя над темой „Новая грамотность“ — все это, черт побери, сработало. И я невероятно счастлива», — рассказала Прудникова.

По ее словам, команде предстоит работа над V Уральской Биеннале, которая запланирована на 2019 год. Тема проекта уже выбрана, но раскрывать всех секретов Прудникова пока не стала. «После такой оценки IV Биеннале мы понимаем, что нам предстоит работать при новом уровне ответственности», — добавила она.

Напомним, что IV Уральская индустриальная биеннале состоялась осенью 2017 года в Екатеринбурге. Главной темой проекта стала «Новая грамотность», посвященная четвертой индустриальной революции. Предыдущая биеннале, проходившая на территории гостиницы «Исеть» двумя годами ранее, была удостоена награды за «лучший региональный проект современного искусства».

Сергей Макеев
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