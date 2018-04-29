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29 апреля 2018
28 апреля 2018
06:55  29 апреля 2018 0

Пермский автобус отправился в Екатеринбург с дырявой крышей. Пассажиров спасали зонтиком. ФОТО

Пресс-конференция Екатерины Сибирцевой по ЕГЭ. Екатеринбург, путешествие, дождь, плохая погода, плохая видимость, трасса
Дождливая погода достала уральцев даже в транспортеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Соликамска в Екатеринбург, ужаснулись качеством транспортного средства, на котором им пришлось добираться в столицу Урала. Из-за дождливой погоды салон микроавтобуса едва не затопило.

Об экстремальной поездке «URA.RU» рассказал один из пассажиров рейса 1030 «Соликамск-Екатеринбург». По его словам, на отрезке от Березников вода буквально хлестала в салон микроавтобуса сквозь крышу. В итоге одному из водителей пришлось спасать положение с помощью зонтика. «Дождь внутри салона был таким же, как на улице. Водители сразу дали понять, что извинений нам ждать не стоит», — отметил собеседник агентства.

По его словам, рейс выполняла компания «Урал Авто». Получить комментарий представителей перевозчика к моменту публикации не удалось — по телефонным номерам, указанным на сайте компании, никто не ответил.

Сергей Макеев
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