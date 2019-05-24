Осужденного в прошлом году на пять лет генерала СК выпускают из колонии на Урале

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 17:46
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Алексей Карпов. Ленинский суд. Екатеринбург , конвой, полиция, суд
Никандров выйдет из тюрьмы на 1 год 6 месяцев и 11 дней раньше срокаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Экс-замначальника московского управления Следственного комитета Денис Никандров, осужденный по делу вора в законе Шакро Молодого, выйдет из тюрьмы раньше срока. Суд одобрил ходатайство бывшего силовика.

«Ходатайство об УДО на неотбытый срок в размере один год шесть месяцев и одиннадцать дней удовлетворено», — цитирует РАПСИ представителей Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. На обжалование постановления у всех сторон есть 10 дней.

Никандрова задержали летом 2016 года. По версии следствия, экс-силовик и ряд других сотрудников СК получили взятку за смягчение обвинения Андрею Койчукову (Итальянцу), приближенному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В августе 2018 году Никандрова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд проходил в особом порядке, так как Никандров признал свою вину и дал показания на своих коллег. Бывший замглавы столичного управления СКР был лишен звания генерал-майора и оштрафован на 65 миллионов рублей.

Позже Верховный суд РФ переквалифицировал преступление Никандрова с особо тяжкого на тяжкое, а режим колонии был изменен на общий. Срок наказания также был изменен: один день в СИЗО был засчитан за полтора дня.

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