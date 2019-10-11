Один из старейших людей России умер на Урале в 107 лет

Когда состоятся похороны мужчины, пока не уточняется Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области умер один из старейших жителей Урала Людвиг Куцевич. На момент смерти пожилому мужчине было 107 лет.

«Людвиг Адамович Куцевич скончался в городе Троицке», — отмечает «Комсомольская правда». Причина смерти уральского долгожителя пока не уточняется. Когда пройдут похороны мужчины, неизвестно.

Людвиг Куцевич родился в 1912 году. В годы Великой Отечественной войны он был начальником военно-летного отдела в Петропавловске и готовил авиатехников и летчиков. Кроме того, он более 40 лет преподавал в Троицком авиационном техническом колледже. По данным журналистов, для жителей Троицка пожилой мужчины был «человеком-легендой».

Ранее сообщалось, что самым старым пенсионером в России оказалась 119-летняя женщина 1900 года рождения. Об этом в конце сентября официально сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области. Отмечается, что, по данным на сентябрь текущего года, в Москве проживают 807 пенсионеров в возрасте 100 лет и старше. В конце 2017 года таких людей было 649. В последние годы количество долгожителей в России постоянно растет, напоминает телеканал 360.