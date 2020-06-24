Прилепин рассказал, чем его партия займется в Челябинске

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Ранее стало известно, что Захар Прилепин возглавит списки партии «За правду» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Вторым в списке будет представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко, третьим — руководитель отделения Дмитрий Довбня.

Захар Прилепин пояснил, что партия «За правду» будет ориентироваться на предложения местных активистов. Их проекты рассмотрят и только тогда будут принимать решения. «Бежать впереди паровоза и обещать какие-то вещи я не буду», — добавил писатель.

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина внимательно изучит экологические проблемы Челябинска. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

Партия писателя будет ориентироваться на предложения активистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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