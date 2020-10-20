Власти РФ хотят избежать повторного карантина, но такой сценарий не исключен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 октября, — 314-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 224-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 368 513, достигнув отметки в 40 633 945. Из них выздороветь удалось уже 30 261 087 пациентам (+235 746). Жертвами COVID-19 стали 1 126 296 человек (+4 396).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 454 008 американцам. Следом идут Индия (7 594 736) и Бразилия (5 251 127). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 415 316.

Вакцина и лекарство

Иммунитет после вакцинации может быть очень коротким. Об этом в беседе с URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

Более того, прививка вряд ли сможет полностью избавить мир от коронавируса. Такое мнение выразил главный научный советник британского правительства Патрик Валланс. По его словам, единственной инфекцией, от которой человечеству удалось избавиться, является оспа. Так что в будущем борьба с COVID-19 будет похожа на борьбу с сезонным гриппом.

Коронавирус в России

Власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости. В то же время такой сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, но полностью не исключен. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. По их словам, в первую очередь риск введения жестких ограничений существует в регионах.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает, что ситуация распространением вируса стабилизируется через две недели. С таким прогнозом согласны и в Роспотребнадзоре. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная уверена, что РФ уже приближается к пику.

В Госдуме предложили изменить закон о митингах. Все дело в том, что сейчас участникам запрещено носить маски, однако эпидемиологическая ситуация того требует. Таким образом, человек может быть оштрафован как за ее наличие на лице, так и за отсутствие. Законопроект призван устранить правовую коллизию.

Коронавирус в мире

В Ирландии ввели режим наивысшей эпидемиологической опасности. В ближайшие шесть недель рестораны будут работать только на вынос, небольшие магазины и парикмахерские закроются, а граждане смогут встречаться с друзьями на улице не далее, чем в 5 км от дома.

В Аргентине число зараженных превысило 1 млн . Таким образом страна стала пятой в мире, преодолевшей эту отметку после США, Бразилии, Индии и России.

Норвежские ученые выявили в городе Тронхейме новую разновидность COVID-19. Они полагают, что с ее появлением число инфицированных будет только расти — новый штамм распространяется гораздо быстрее.