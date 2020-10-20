Сегодня, 20 октября, — 314-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 224-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 368 513, достигнув отметки в 40 633 945. Из них выздороветь удалось уже 30 261 087 пациентам (+235 746). Жертвами COVID-19 стали 1 126 296 человек (+4 396).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 454 008 американцам. Следом идут Индия (7 594 736) и Бразилия (5 251 127). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 415 316.
Вакцина и лекарство
Иммунитет после вакцинации может быть очень коротким. Об этом в беседе с URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.
Более того, прививка вряд ли сможет полностью избавить мир от коронавируса. Такое мнение
Коронавирус в России
Власти РФ намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости. В то же время такой сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, но полностью не исключен. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники. По их словам, в первую очередь риск введения жестких ограничений существует в регионах.
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает, что ситуация распространением вируса стабилизируется через две недели. С таким прогнозом согласны и в Роспотребнадзоре. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная уверена, что РФ уже приближается к пику.
В Госдуме предложили изменить закон о митингах. Все дело в том, что сейчас участникам запрещено носить маски, однако эпидемиологическая ситуация того требует. Таким образом, человек может быть оштрафован как за ее наличие на лице, так и за отсутствие. Законопроект призван устранить правовую коллизию.
Коронавирус в мире
В Ирландии ввели режим наивысшей эпидемиологической опасности. В ближайшие шесть недель рестораны будут работать только на вынос, небольшие магазины и парикмахерские закроются, а граждане смогут встречаться с друзьями на улице не далее, чем в 5 км от дома.
В Аргентине
Норвежские ученые выявили в городе Тронхейме новую разновидность COVID-19. Они полагают, что с ее появлением число инфицированных будет только расти — новый штамм распространяется гораздо быстрее.
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