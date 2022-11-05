Рейс из Нового Уренгоя в Тюмень опаздывает из-за погоды

Летящий в Тюмень самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Рощино. Такая же ситуация наблюдается с еще несколькими рейсами.
«Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя в Тюмень прибудет с задержкой. По расписанию самолет должен прибыть в 13:35, расчетное время прибытия — 14:55» — указано в онлайн-табло тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино корреспонденту агентства подтвердили, что рейс опаздывает из-за плохой погоды.
Также указано, что рейс из Тюмени в Иркутск вылетит с задержкой, а два самолета из Сочи прибудут позже предполагаемого. Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС по области предупредило о мокром снеге и гололеде в выходные.
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Летящий в Тюмень самолет из Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается из-за плохих погодных условий. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Рощино. Такая же ситуация наблюдается с еще несколькими рейсами. «Самолет авиакомпании Utair из Нового Уренгоя в Тюмень прибудет с задержкой. По расписанию самолет должен прибыть в 13:35, расчетное время прибытия — 14:55» — указано в онлайн-табло тюменского аэропорта. В справочной службе Рощино корреспонденту агентства подтвердили, что рейс опаздывает из-за плохой погоды. Также указано, что рейс из Тюмени в Иркутск вылетит с задержкой, а два самолета из Сочи прибудут позже предполагаемого. Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС по области предупредило о мокром снеге и гололеде в выходные.