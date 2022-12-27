Губернаторы «тюменской матрешки» потеряли позиции в рейтинге глав регионов-2022

28 декабря 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Главы «тюменской матрешки» просели в рейтинге российских губернаторов Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Тюменской области в национальном рейтинге глав регионов опустился за год с 5-го на 17-е место. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции. «Моор Александр Викторович, Тюменская область — 17 место», — сообщается в исследовании. Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах расположились главы Республики Татарстан и Чечни Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. Губернаторы соседних регионов «тюменской матрешки» также потеряли позиции в национальном рейтинге. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам 2022 года занял 11 место (-3 пункта). Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась с 21-го места на 42-е.

Губернатор Тюменской области в национальном рейтинге глав регионов опустился за год с 5-го на 17-е место. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции. «Моор Александр Викторович, Тюменская область — 17 место», — сообщается в исследовании. Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах расположились главы Республики Татарстан и Чечни Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. Губернаторы соседних регионов «тюменской матрешки» также потеряли позиции в национальном рейтинге. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам 2022 года занял 11 место (-3 пункта). Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась с 21-го места на 42-е.