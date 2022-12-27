27 декабря 2022

Губернаторы «тюменской матрешки» потеряли позиции в рейтинге глав регионов-2022

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Встреча полномочного представителя Президента РФ в УФО c руководителями окружных органов и федеральных органов исполнительной власти. Екатеринбург, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Главы «тюменской матрешки» просели в рейтинге российских губернаторов Фото:

Губернатор Тюменской области в национальном рейтинге глав регионов опустился за год с 5-го на 17-е место. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции.

«Моор Александр Викторович, Тюменская область — 17 место», — сообщается в исследовании. Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах расположились главы Республики Татарстан и Чечни Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров.

Губернаторы соседних регионов «тюменской матрешки» также потеряли позиции в национальном рейтинге. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам 2022 года занял 11 место (-3 пункта). Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась с 21-го места на 42-е.

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Губернатор Тюменской области в национальном рейтинге глав регионов опустился за год с 5-го на 17-е место. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова также ухудшили позиции. «Моор Александр Викторович, Тюменская область — 17 место», — сообщается в исследовании. Первую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором и третьем местах расположились главы Республики Татарстан и Чечни Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. Губернаторы соседних регионов «тюменской матрешки» также потеряли позиции в национальном рейтинге. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам 2022 года занял 11 место (-3 пункта). Глава ХМАО Наталья Комарова опустилась с 21-го места на 42-е.
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