Песков рассказал, зачем Путин приезжал в Мариуполь

Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь, так как для него контроль новых регионов является важной задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства, и это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Путин прилетал в Мариуполь 19 марта. В ходе рабочей поездки он пообщался с жителями, оценил новые дороги и ход строительства жилья.
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