Песков рассказал, зачем Путин приезжал в Мариуполь

Песков: Путин держит на личном контроле новые регионы РФ

24 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что президент старается обеспечить многообразие тем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь, так как для него контроль новых регионов является важной задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства, и это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Путин прилетал в Мариуполь 19 марта. В ходе рабочей поездки он пообщался с жителями, оценил новые дороги и ход строительства жилья.

Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь, так как для него контроль новых регионов является важной задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства, и это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Путин прилетал в Мариуполь 19 марта. В ходе рабочей поездки он пообщался с жителями, оценил новые дороги и ход строительства жилья.