Песков рассказал, зачем Путин приезжал в Мариуполь

Песков: Путин держит на личном контроле новые регионы РФ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что президент старается обеспечить многообразие тем Фото:

Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь, так как для него контроль новых регионов является важной задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства, и это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Путин прилетал в Мариуполь 19 марта. В ходе рабочей поездки он пообщался с жителями, оценил новые дороги и ход строительства жилья.

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Президент России Владимир Путин приезжал в Мариуполь, так как для него контроль новых регионов является важной задачей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин всегда старается обеспечить многообразие источников информации и особенно по темам, которые он держит на личном контроле. Развитие новых территорий — архиважная задача всего государства, и это тема, которая круглосуточно находится под контролем президента», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Путин прилетал в Мариуполь 19 марта. В ходе рабочей поездки он пообщался с жителями, оценил новые дороги и ход строительства жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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