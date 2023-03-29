В Перми наркозакладчика из ХМАО осудили на 13 лет колонии строгого режима В Перми наркозакладчика их ХМАО осудили на 13 лет колонии строгого режима 29 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 + Мужчина планировал разложить 145 закладок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми вынесли приговор 23-летнему жителю города Радужный (ХМАО) за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина планировал сделать 145 закладок на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что мужчина получил через мобильное приложение от соучастника информацию о месте нахождения тайника с крупной партией наркотиков, расфасованной в 145 свертков, массой более 400 грамм. Он планировал осуществить его сбыт на территории Перми путем организации „закладок“», — указано в пресс-релизе. Но планы закладчика не сбылись. Мужчину задержали сотрудники на транспорте. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в покушении на сбыт в крупном размере. Мужчине назначили 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима. В Перми вынесли приговор 23-летнему жителю города Радужный (ХМАО) за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчина планировал сделать 145 закладок на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что мужчина получил через мобильное приложение от соучастника информацию о месте нахождения тайника с крупной партией наркотиков, расфасованной в 145 свертков, массой более 400 грамм. Он планировал осуществить его сбыт на территории Перми путем организации „закладок“», — указано в пресс-релизе. Но планы закладчика не сбылись. Мужчину задержали сотрудники на транспорте. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в покушении на сбыт в крупном размере. Мужчине назначили 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям