Челябинский депутат предложил создать онлайн-гипермаркет с товарами для спецоперации

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Депутат Станислав Наумов считает, что товары для бойцов нужно продавать через онлайн-магазин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов задумался о создании онлайн-гипермаркета для обеспечения нужд военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. По его мнению, это упростит оказание помощи бойцам.

«Не будь у меня ограничений, создал бы аналог ЧВК, но для нормального тылового обеспечения. Военный такой онлайн-гипермаркет „Тыл-Фронту“», — написал Станислав Наумов в своем telegram-канале.

По его словам, добровольческий батальон «Южноуралец» нуждается в запчастях для грузовых автомобилей, искать которые приходится у бизнесменов, на складах и гаражах, через заводы-производители. Это занимает длительное время. Военный гипермаркет решил бы эту проблему.

В декабре прошлого года Станислав Наумов привез в Луганский госпиталь лекарства раненым бойцам ЧВК «Вагнер». В Магнитогорске при поддержке Наумова создано студенческое движение «Братишка» для поддержки мобилизованных земляков.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов задумался о создании онлайн-гипермаркета для обеспечения нужд военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. По его мнению, это упростит оказание помощи бойцам. «Не будь у меня ограничений, создал бы аналог ЧВК, но для нормального тылового обеспечения. Военный такой онлайн-гипермаркет „Тыл-Фронту“», — написал Станислав Наумов в своем telegram-канале. По его словам, добровольческий батальон «Южноуралец» нуждается в запчастях для грузовых автомобилей, искать которые приходится у бизнесменов, на складах и гаражах, через заводы-производители. Это занимает длительное время. Военный гипермаркет решил бы эту проблему. В декабре прошлого года Станислав Наумов привез в Луганский госпиталь лекарства раненым бойцам ЧВК «Вагнер». В Магнитогорске при поддержке Наумова создано студенческое движение «Братишка» для поддержки мобилизованных земляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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