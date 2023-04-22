Челябинский депутат предложил создать онлайн-гипермаркет с товарами для спецоперации

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов задумался о создании онлайн-гипермаркета для обеспечения нужд военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. По его мнению, это упростит оказание помощи бойцам.
«Не будь у меня ограничений, создал бы аналог ЧВК, но для нормального тылового обеспечения. Военный такой онлайн-гипермаркет „Тыл-Фронту“», — написал Станислав Наумов в своем telegram-канале.
По его словам, добровольческий батальон «Южноуралец» нуждается в запчастях для грузовых автомобилей, искать которые приходится у бизнесменов, на складах и гаражах, через заводы-производители. Это занимает длительное время. Военный гипермаркет решил бы эту проблему.
В декабре прошлого года Станислав Наумов привез в Луганский госпиталь лекарства раненым бойцам ЧВК «Вагнер». В Магнитогорске при поддержке Наумова создано студенческое движение «Братишка» для поддержки мобилизованных земляков.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!