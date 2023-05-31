При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли 4 человека

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ВСУ атаковали поселок Карпаты в Луганской Народной республике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли птицефабрику в поселке в ЛНР, в результате чего погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщили власти региона.

«В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты. По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек», — указано в telegram-канале СЦКК ЛНР. Здание птицефабрики было повреждено.

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ВСУ обстреляли птицефабрику в поселке в ЛНР, в результате чего погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщили власти региона. «В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты. По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек», — указано в telegram-канале СЦКК ЛНР. Здание птицефабрики было повреждено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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