При обстреле птицефабрики в ЛНР погибли 4 человека

ВСУ атаковали поселок Карпаты в Луганской Народной республике
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли птицефабрику в поселке в ЛНР, в результате чего погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщили власти региона.
«В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты. По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек», — указано в
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