Якушев в зоне СВО встретился с ранеными уральцами. Видео

27 июля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Якушев в зоне СВО встретился с ранеными уральцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отправился в зону спецоперации в ЛНР. Там он посетил госпиталь, в котором встретился с военнослужащими из УрФО, а также обсудил с врио главы региона Леонидом Пасечником варианты оказания дополнительной помощи Луганской народной республике. «Якушев во время рабочей поездки в ЛНР встретился с военнослужащими из УрФО, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, навестил раненых, которые проходят лечение в госпитале. Также он обсудил с главой региона Леонидом Пасечником вопросы, связанные с шефской помощью», — сообщает пресс-служба полпреда. Поездка началась со встречи с военнослужащими. Сначала Якушев поблагодарил их за исполнение воинского долга и защиту интересов РФ. Позже полпред посетил госпиталь, где лечат раненых, и вручил им комплекты аппарата Илизарова. «Люди рискуют жизнью, выполняют важную задачу. Нужно говорить им слова благодарности, поддерживать. Каждый, кто находится на передовой, должен знать, что там, в тылу, вся страна работает над тем, чтобы операция завершилась как можно быстрее», — подчеркнул Якушев. Он также обсудил с Пасечником участие регионов УрФО в восстановлении жилья и инфраструктуры в регионе, а также отправку гуманитарной помощи. Кроме того, была затрону тема отдыха детей из ЛНР в лагерях Урала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отправился в зону спецоперации в ЛНР. Там он посетил госпиталь, в котором встретился с военнослужащими из УрФО, а также обсудил с врио главы региона Леонидом Пасечником варианты оказания дополнительной помощи Луганской народной республике. «Якушев во время рабочей поездки в ЛНР встретился с военнослужащими из УрФО, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, навестил раненых, которые проходят лечение в госпитале. Также он обсудил с главой региона Леонидом Пасечником вопросы, связанные с шефской помощью», — сообщает пресс-служба полпреда. Поездка началась со встречи с военнослужащими. Сначала Якушев поблагодарил их за исполнение воинского долга и защиту интересов РФ. Позже полпред посетил госпиталь, где лечат раненых, и вручил им комплекты аппарата Илизарова. «Люди рискуют жизнью, выполняют важную задачу. Нужно говорить им слова благодарности, поддерживать. Каждый, кто находится на передовой, должен знать, что там, в тылу, вся страна работает над тем, чтобы операция завершилась как можно быстрее», — подчеркнул Якушев. Он также обсудил с Пасечником участие регионов УрФО в восстановлении жилья и инфраструктуры в регионе, а также отправку гуманитарной помощи. Кроме того, была затрону тема отдыха детей из ЛНР в лагерях Урала.