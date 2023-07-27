Якушев в зоне СВО встретился с ранеными уральцами. Видео

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Якушев в зоне СВО встретился с ранеными уральцами Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отправился в зону спецоперации в ЛНР. Там он посетил госпиталь, в котором встретился с военнослужащими из УрФО, а также обсудил с врио главы региона Леонидом Пасечником варианты оказания дополнительной помощи Луганской народной республике.

«Якушев во время рабочей поездки в ЛНР встретился с военнослужащими из УрФО, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, навестил раненых, которые проходят лечение в госпитале. Также он обсудил с главой региона Леонидом Пасечником вопросы, связанные с шефской помощью», — сообщает пресс-служба полпреда.

Поездка началась со встречи с военнослужащими. Сначала Якушев поблагодарил их за исполнение воинского долга и защиту интересов РФ. Позже полпред посетил госпиталь, где лечат раненых, и вручил им комплекты аппарата Илизарова.

«Люди рискуют жизнью, выполняют важную задачу. Нужно говорить им слова благодарности, поддерживать. Каждый, кто находится на передовой, должен знать, что там, в тылу, вся страна работает над тем, чтобы операция завершилась как можно быстрее», — подчеркнул Якушев.

Он также обсудил с Пасечником участие регионов УрФО в восстановлении жилья и инфраструктуры в регионе, а также отправку гуманитарной помощи. Кроме того, была затрону тема отдыха детей из ЛНР в лагерях Урала.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отправился в зону спецоперации в ЛНР. Там он посетил госпиталь, в котором встретился с военнослужащими из УрФО, а также обсудил с врио главы региона Леонидом Пасечником варианты оказания дополнительной помощи Луганской народной республике. «Якушев во время рабочей поездки в ЛНР встретился с военнослужащими из УрФО, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, навестил раненых, которые проходят лечение в госпитале. Также он обсудил с главой региона Леонидом Пасечником вопросы, связанные с шефской помощью», — сообщает пресс-служба полпреда. Поездка началась со встречи с военнослужащими. Сначала Якушев поблагодарил их за исполнение воинского долга и защиту интересов РФ. Позже полпред посетил госпиталь, где лечат раненых, и вручил им комплекты аппарата Илизарова. «Люди рискуют жизнью, выполняют важную задачу. Нужно говорить им слова благодарности, поддерживать. Каждый, кто находится на передовой, должен знать, что там, в тылу, вся страна работает над тем, чтобы операция завершилась как можно быстрее», — подчеркнул Якушев. Он также обсудил с Пасечником участие регионов УрФО в восстановлении жилья и инфраструктуры в регионе, а также отправку гуманитарной помощи. Кроме того, была затрону тема отдыха детей из ЛНР в лагерях Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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