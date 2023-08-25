Бизнесмен из Тюмени пожаловался Путину на то, что его кошмарят курганские следователи

Тюменский строитель пожаловался Путину на курганских следователей

25 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

На курганских следователей пожаловались Путину Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава строительной фирмы из Тюмени пожаловался в приемную президента РФ Владимира Путина на сотрудников курганского СУ СКР. Мужчина считает, что следователи необоснованно обвинили его по делу о доме для сирот в селе Мокроусово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Следователи обвинили меня в мошенничестве с причинением особо крупного ущерба, оказании небезопасных услуг. При том, что все недоделки были устранены, а экспертиза признала дом в Мокроусово пригодным для проживания. Пришлось жаловаться в приемную президента», — сообщил мужчина. Он считает, что следователи довели дело до суда из-за реакции главы СКР Александра Бастрыкина на жалобу сироты. Уголовное дело возбудили после жалобы гражданки на холодную квартиру. Принимавшие жилье местные власти избежали внимания следователей. Обвиняемым по делу стал лишь предприниматель. «Дом строили на свои средства, контракт оплатили после приемки. Жалоба поступила на одну из 33 сданных квартир. Недоделки по дому, большинство из которых эксплуатационные, устранены после запроса департамента строительства», — рассказал бизнесмен. Следователи потребовали признать дом аварийным. Последующая экспертиза показала, что дом является пригодным для проживания, и требование силовиков не обосновано. При этом в спорном доме два года не был включен прибор контроля и учета теплоэнергии. Коммерсанту на время суда запретили общаться с подчиненными. Фирма в настоящее время ремонтирует несколько социальных объектов, среди которых крупная школа в Кургане. Следственные меры могут помешать закончить объекты в срок. Жалобу из приемной президента через правительство региона переслали в УМВД. Строитель сообщил, что на его объектах продолжают искать нарушения. Так, его вызвали на допрос из-за недавно сданной школы в том же селе Мокроусово. Редакция обратилась в СУ СК за комментариями, но пока не получила ответ. Ранее URA.RU сообщало, что сирота пожаловалась на качество полученного жилья. Жительница Мокроусово замерзала в новой квартире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава строительной фирмы из Тюмени пожаловался в приемную президента РФ Владимира Путина на сотрудников курганского СУ СКР. Мужчина считает, что следователи необоснованно обвинили его по делу о доме для сирот в селе Мокроусово. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Следователи обвинили меня в мошенничестве с причинением особо крупного ущерба, оказании небезопасных услуг. При том, что все недоделки были устранены, а экспертиза признала дом в Мокроусово пригодным для проживания. Пришлось жаловаться в приемную президента», — сообщил мужчина. Он считает, что следователи довели дело до суда из-за реакции главы СКР Александра Бастрыкина на жалобу сироты. Уголовное дело возбудили после жалобы гражданки на холодную квартиру. Принимавшие жилье местные власти избежали внимания следователей. Обвиняемым по делу стал лишь предприниматель. «Дом строили на свои средства, контракт оплатили после приемки. Жалоба поступила на одну из 33 сданных квартир. Недоделки по дому, большинство из которых эксплуатационные, устранены после запроса департамента строительства», — рассказал бизнесмен. Следователи потребовали признать дом аварийным. Последующая экспертиза показала, что дом является пригодным для проживания, и требование силовиков не обосновано. При этом в спорном доме два года не был включен прибор контроля и учета теплоэнергии. Коммерсанту на время суда запретили общаться с подчиненными. Фирма в настоящее время ремонтирует несколько социальных объектов, среди которых крупная школа в Кургане. Следственные меры могут помешать закончить объекты в срок. Жалобу из приемной президента через правительство региона переслали в УМВД. Строитель сообщил, что на его объектах продолжают искать нарушения. Так, его вызвали на допрос из-за недавно сданной школы в том же селе Мокроусово. Редакция обратилась в СУ СК за комментариями, но пока не получила ответ. Ранее URA.RU сообщало, что сирота пожаловалась на качество полученного жилья. Жительница Мокроусово замерзала в новой квартире.