«Уральские авиалинии» рассказали, как получить компенсацию за экстренную посадку самолета

«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч пассажирам экстренно севшего самолета
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Перевозчик заплатит 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета. В компании рассказали, как получить компенсацию.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ произведет выплату компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому из вас. Чтобы получить компенсацию, вам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании и заполнить ее, сделать выписку реквизитов из вашего банка, отсканировать личные документы, нажать кнопу „отправить“. Также можно предоставить оригиналы в офис компании в Екатеринбурге», — сообщается в telegram-канале перевозчика.

У самолета Airbus A320, 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска: посадка прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета. В компании рассказали, как получить компенсацию. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ произведет выплату компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому из вас. Чтобы получить компенсацию, вам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании и заполнить ее, сделать выписку реквизитов из вашего банка, отсканировать личные документы, нажать кнопу „отправить“. Также можно предоставить оригиналы в офис компании в Екатеринбурге», — сообщается в telegram-канале перевозчика. У самолета Airbus A320, 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска: посадка прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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