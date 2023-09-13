«Уральские авиалинии» рассказали, как получить компенсацию за экстренную посадку самолета

«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета. В компании рассказали, как получить компенсацию.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ произведет выплату компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому из вас. Чтобы получить компенсацию, вам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании и заполнить ее, сделать выписку реквизитов из вашего банка, отсканировать личные документы, нажать кнопу „отправить“. Также можно предоставить оригиналы в офис компании в Екатеринбурге», — сообщается в telegram-канале перевозчика.
У самолета Airbus A320, 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска: посадка прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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