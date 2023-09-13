«Уральские авиалинии» рассказали, как получить компенсацию за экстренную посадку самолета

«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч пассажирам экстренно севшего самолета

13 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Перевозчик заплатит 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском «Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета. В компании рассказали, как получить компенсацию. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ произведет выплату компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому из вас. Чтобы получить компенсацию, вам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании и заполнить ее, сделать выписку реквизитов из вашего банка, отсканировать личные документы, нажать кнопу „отправить“. Также можно предоставить оригиналы в офис компании в Екатеринбурге», — сообщается в telegram-канале перевозчика. У самолета Airbus A320, 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска: посадка прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Уральские авиалинии» заплатят 100 тысяч рублей пассажирам севшего в поле самолета. В компании рассказали, как получить компенсацию. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ произведет выплату компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому из вас. Чтобы получить компенсацию, вам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании и заполнить ее, сделать выписку реквизитов из вашего банка, отсканировать личные документы, нажать кнопу „отправить“. Также можно предоставить оригиналы в офис компании в Екатеринбурге», — сообщается в telegram-канале перевозчика. У самолета Airbus A320, 12 сентября выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, не сработали закрылки. Из-за этого борт направили в аэропорт Новосибирска, но во время полета из-за сильного встречного ветра закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле в 400 километрах от Омска: посадка прошло успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.