Рейс Utair из ЯНАО в Тюмень отменен из-за проблем с взлетной полосой

21 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

В ямальском поселке размокла взлетно-посадочная полоса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс авиакомпании Utair из отдаленного поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень отменен на неопределенный срок. В справочной службе тюменского аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что причина инцидента в размокании взлетно-посадочной полосы. «Рейс ЮТ 4722 Толька — Тюмень авиакомпании Utair. Отменен на неопределенное время в связи с размоканием взлетно-посадочной полосы аэропорта Толька», — сообщили в справочной службе аэропорта Рощино. Информация подтверждается данными на онлайн-табло. Прибытие рейса ожидалось 21 октября в 17:30. Накануне утром аналогичный рейс также был отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, рейс из Тольки, ожидавшийся 21 октября в 9:25 не состоялся.

Рейс авиакомпании Utair из отдаленного поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень отменен на неопределенный срок. В справочной службе тюменского аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что причина инцидента в размокании взлетно-посадочной полосы. «Рейс ЮТ 4722 Толька — Тюмень авиакомпании Utair. Отменен на неопределенное время в связи с размоканием взлетно-посадочной полосы аэропорта Толька», — сообщили в справочной службе аэропорта Рощино. Информация подтверждается данными на онлайн-табло. Прибытие рейса ожидалось 21 октября в 17:30. Накануне утром аналогичный рейс также был отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, рейс из Тольки, ожидавшийся 21 октября в 9:25 не состоялся.