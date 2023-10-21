Рейс Utair из ЯНАО в Тюмень отменен из-за проблем с взлетной полосой

Рейс авиакомпании Utair из отдаленного поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень отменен на неопределенный срок. В справочной службе тюменского аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что причина инцидента в размокании взлетно-посадочной полосы.
«Рейс ЮТ 4722 Толька — Тюмень авиакомпании Utair. Отменен на неопределенное время в связи с размоканием взлетно-посадочной полосы аэропорта Толька», — сообщили в справочной службе аэропорта Рощино.
Информация подтверждается данными на онлайн-табло. Прибытие рейса ожидалось 21 октября в 17:30.
Накануне утром аналогичный рейс также был отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, рейс из Тольки, ожидавшийся 21 октября в 9:25 не состоялся.
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