Рейс Utair из ЯНАО в Тюмень отменен из-за проблем с взлетной полосой

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В ямальском поселке размокла взлетно-посадочная полоса Фото:

Рейс авиакомпании Utair из отдаленного поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень отменен на неопределенный срок. В справочной службе тюменского аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что причина инцидента в размокании взлетно-посадочной полосы.

«Рейс ЮТ 4722 Толька — Тюмень авиакомпании Utair. Отменен на неопределенное время в связи с размоканием взлетно-посадочной полосы аэропорта Толька», — сообщили в справочной службе аэропорта Рощино.

Информация подтверждается данными на онлайн-табло. Прибытие рейса ожидалось 21 октября в 17:30.

Накануне утром аналогичный рейс также был отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, рейс из Тольки, ожидавшийся 21 октября в 9:25 не состоялся.

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Рейс авиакомпании Utair из отдаленного поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень отменен на неопределенный срок. В справочной службе тюменского аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что причина инцидента в размокании взлетно-посадочной полосы. «Рейс ЮТ 4722 Толька — Тюмень авиакомпании Utair. Отменен на неопределенное время в связи с размоканием взлетно-посадочной полосы аэропорта Толька», — сообщили в справочной службе аэропорта Рощино. Информация подтверждается данными на онлайн-табло. Прибытие рейса ожидалось 21 октября в 17:30. Накануне утром аналогичный рейс также был отменен. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, рейс из Тольки, ожидавшийся 21 октября в 9:25 не состоялся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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