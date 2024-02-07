07 февраля 2024

Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
В Таллине отменен концерт Клавы Коки из-за ее позиции по СВО Фото:

Эстония запретила концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине. Причиной стала позиция артистки по поводу конфликта на Украине.

«Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале.

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Эстония запретила концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине. Причиной стала позиция артистки по поводу конфликта на Украине. «Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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