Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине

В Таллине отменен концерт Клавы Коки из-за ее позиции по СВО
Эстония запретила концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине. Причиной стала позиция артистки по поводу конфликта на Украине.
«Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.