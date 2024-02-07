Эстония запретила концерт Клавы Коки в Таллине

08 февраля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

В Таллине отменен концерт Клавы Коки из-за ее позиции по СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эстония запретила концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине. Причиной стала позиция артистки по поводу конфликта на Украине. «Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале.

Эстония запретила концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине. Причиной стала позиция артистки по поводу конфликта на Украине. «Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки в Таллине. Потому что она не осудила СВО», — пишут РИА Новости в своем telegram-канале.