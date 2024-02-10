Полпред Якушев помог закупить оборудование в госпитали для военных

Гуманитарный добровольческий корпус передал партию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева, говорится на сайте полпреда.
«К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника доставлена в Луганскую Народную Республику, она будет установлена в палатах в полевых госпиталях», — отметил Владимир Якушев. Уточняется, что оборудование в ЛНР передал Гуманитарный добровольческий корпус.
Всего было закуплено 44 облучателя-рециркулятора. Они будут проводить бактерицидную обработку в госпиталях, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний.
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