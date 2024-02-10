Полпред Якушев помог закупить оборудование в госпитали для военных

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев рассказал, что техника будет установлена в палатах в полевых госпиталях Фото:

Гуманитарный добровольческий корпус передал партию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева, говорится на сайте полпреда.

«К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника доставлена в Луганскую Народную Республику, она будет установлена в палатах в полевых госпиталях», — отметил Владимир Якушев. Уточняется, что оборудование в ЛНР передал Гуманитарный добровольческий корпус.

Всего было закуплено 44 облучателя-рециркулятора. Они будут проводить бактерицидную обработку в госпиталях, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний.

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Гуманитарный добровольческий корпус передал партию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева, говорится на сайте полпреда. «К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника доставлена в Луганскую Народную Республику, она будет установлена в палатах в полевых госпиталях», — отметил Владимир Якушев. Уточняется, что оборудование в ЛНР передал Гуманитарный добровольческий корпус. Всего было закуплено 44 облучателя-рециркулятора. Они будут проводить бактерицидную обработку в госпиталях, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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