Общество Полпред Якушев помог закупить оборудование в госпитали для военных 10 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 + Владимир Якушев рассказал, что техника будет установлена в палатах в полевых госпиталях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гуманитарный добровольческий корпус передал партию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева, говорится на сайте полпреда. «К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника доставлена в Луганскую Народную Республику, она будет установлена в палатах в полевых госпиталях», — отметил Владимир Якушев. Уточняется, что оборудование в ЛНР передал Гуманитарный добровольческий корпус. Всего было закуплено 44 облучателя-рециркулятора. Они будут проводить бактерицидную обработку в госпиталях, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний. Гуманитарный добровольческий корпус передал партию облучателей-рециркуляторов воздуха полевым госпиталям в зоне проведения СВО. Оборудование было закуплено при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева, говорится на сайте полпреда. «К нам обратились военные медики и бойцы из регионов УрФО с просьбой помочь в закупке оборудования для очистки воздуха в преддверии сезона острых респираторных вирусных заболеваний. Техника доставлена в Луганскую Народную Республику, она будет установлена в палатах в полевых госпиталях», — отметил Владимир Якушев. Уточняется, что оборудование в ЛНР передал Гуманитарный добровольческий корпус. Всего было закуплено 44 облучателя-рециркулятора. Они будут проводить бактерицидную обработку в госпиталях, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям