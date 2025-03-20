20 марта 2025

Вице-губернатор Петербурга осудил запрет на бикини в фитнес-клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения касались запрета на ношение бикини и других открытых типов купальников
Ограничения касались запрета на ношение бикини и других открытых типов купальников Фото:

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Игорь Потапенко, высказался против правил одного из фитнес-клубов города. В эфире телеканала «Санкт-Петербург», он подчеркнул, что если информация о запрете бикини при одновременном разрешении мусульманских купальников подтвердится, это может рассматриваться как серьезное нарушение законодательства РФ, вплоть до уголовной ответственности.

«Надо перепроверить эту информацию. Но если всё так, то грань перешагнули. Вплоть до нарушения Уголовного кодекса. Сегодня будет подано обращение в прокуратуру», — пообещал чиновник в прямом эфире «Санкт-Петербурга». Потапенко акцентировал внимание на праве женщин самостоятельно выбирать одежду для посещения фитнес-центров, указывая на недопустимость навязывания каких-либо иных норм.

Обсуждение правил фитнес-клуба Fitness Plaza началось после публикаций в социальных сетях. Ограничения касались запрета на ношение бикини и других открытых типов купальников, в то время как более закрытые модели, включая буркини, были разрешены. Это вызвало вопросы о равенстве и справедливости таких мер. Представители клуба объяснили, что такие правила были введены с целью соблюдения культурных и религиозных чувств всех посетителей.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга, Игорь Потапенко, высказался против правил одного из фитнес-клубов города. В эфире телеканала «Санкт-Петербург», он подчеркнул, что если информация о запрете бикини при одновременном разрешении мусульманских купальников подтвердится, это может рассматриваться как серьезное нарушение законодательства РФ, вплоть до уголовной ответственности. «Надо перепроверить эту информацию. Но если всё так, то грань перешагнули. Вплоть до нарушения Уголовного кодекса. Сегодня будет подано обращение в прокуратуру», — пообещал чиновник в прямом эфире «Санкт-Петербурга». Потапенко акцентировал внимание на праве женщин самостоятельно выбирать одежду для посещения фитнес-центров, указывая на недопустимость навязывания каких-либо иных норм. Обсуждение правил фитнес-клуба Fitness Plaza началось после публикаций в социальных сетях. Ограничения касались запрета на ношение бикини и других открытых типов купальников, в то время как более закрытые модели, включая буркини, были разрешены. Это вызвало вопросы о равенстве и справедливости таких мер. Представители клуба объяснили, что такие правила были введены с целью соблюдения культурных и религиозных чувств всех посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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