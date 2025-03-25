В Петербурге строительство трамвайной линии «Славянка» завершится в 2026 году

Строительство скоростной трамвайной линии «Славянка», которая будет соединять станцию метро «Купчино» с поселком Шушары, может завершиться к сентябрю 2026 года. Об этом сообщил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков.
«Сейчас мы и подрядчики делаем всё возможное, чтобы полностью завершить проект чуть раньше запланированного срока, а это IV квартал 2026 года. Мы надеемся, что скоростные трамваи смогут пройти весь маршрут до микрорайона Славянка уже 1 сентября, когда пассажиропоток резко возрастает», — рассказал 78.ru Иван Складчиков.
На линии «Славянка» будут эксплуатироваться современные трамваи модели 71-932 «Невский», оснащенные по последнему слову техники. Просторные салоны на 200 человек, панорамное остекление, климат-контроль, USB-розетки и Wi-Fi не только повысят комфорт пассажиров, но и поспособствуют увеличению привлекательности общественного транспорта как альтернативы личным автомобилям. Согласно условиям контракта, планируется производство 22 вагонов. Первые десять будут введены в эксплуатацию сразу после завершения строительства первого участка до Шушар. Оставшиеся двенадцать вагонов поступят в эксплуатацию после завершения второго этапа строительных работ.
Проект «Славянка» стоимостью свыше 50 млрд рублей включает строительство мостов, путепроводов и современного трамвайного депо. Финансирование осуществляется за счет городского бюджета, внебюджетных средств и льготных займов. Однако, несмотря на все преимущества проекта, остается открытым вопрос о том, будет ли станция метро «Купчино» справляться с увеличенным пассажиропотоком.
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