В ЯНАО нашли главного виновника в конфликте с тюменской властью

Уже готовят приемника на должность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главным инициатором открытой борьбы за власть в тюменском парламенте между политиками Ямала и Тюмени оказалась вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, которая теперь рискует потерять свою должность. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, приближенных к ямальскому губернатору Дмитрию Артюхову.

«Именно Соколова была главным подстрекателем выдвижения ямальского представителя Алексея Ситникова на должность спикера тюменской областной думы. Соколова убеждала губернатора Дмитрия Артюхова в необходимости этих политических амбиций. Однако это и сыграло с ней злую шутку. После того, как торги закончились неудачей, и было принято решение оставить на должности спикера Сергея Корепанова, губернатор Артюхов принял решение отправить Соколову на праймериз в облдуму, приводя Соколовой ее же аргументы о необходимости политического влияния на парламент, где, скорее всего, она и продолжит свою карьеру», — резюмирует инсайдер.

Вице-губернатор Ирина Соколова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Еще один источник агентства уточнил, что претензий к Соколовой как к вице-губернатору у Артюхова нет. «Она сильный, волевой политик и управленец. Но именно она стала инициатором конфликта между властями ЯНАО и Тюмени за пост руководителя областной думы. Именно Соколова поднимала тему важности тюменской думы для округа. Именно она убедила губернатора Артюхова, что никак нельзя нарушить формальную традицию, сформировавшуюся еще при бывших главах ЯНАО Юрии Неелове и Дмитриее Кобылкине, когда именно ямальский представитель занимает руководящий пост в облдуме», — сообщает источник агентства. По его словам, Артюхов понял, что им пытались манипулировать и воспользовался ситуацией в свою пользу, чтобы провести ротацию. Теперь Соколовой ничего не остается как отправится лоббировать интересы округа в парламенте оставив должность вице-губернатора, которую, по всей видимости, займет ее протеже — Сергей Клементьев, подчеркнул собеседник агентства.

Также собеседник добавил, что вся эта история пошла на руку самому Артюхову, который получил повод обновить команду и заменить Соколову. «При взаимодействии Артюхова и Соколовой чувствуется некое напряжение. Раньше они вместе работали на одинаковых должностях заместителями губернатора, а теперь он уже ее полноценный начальник. Чувствуется, что это создаёт дискомфорт для главы региона, а теперь у него появился повод этот дискомфорт устранить. Также хочется отметить, что это существенное понижение для Соколовой. Как в размерах заработной платы так и во влиянии», — резюмирует инсайдер.

Точку зрения источников частично разделяет политолог Александр Белоусов, который утверждает, что выдвижение Соколовой в думу — это не ее самостоятельное решение. «Это системный человек, вице-губернаторы не выдвигаются по своему желанию куда-то. Речь сейчас идет о более тесной системной интеграции ЯНАО и Тюменской области на уровне законодательного собрания. На каком уровне все это согласовано, нам остается только догадываться», — считает эксперт.

Источники рассказывают, что на место Соколовой готовят ее протеже Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сама Соколова на вопрос о причинах своего выдвижения ответила, что предварительное голосование — это отличный механизм обратной связи с избирателями и успешный чиновник никогда не пренебрегает этой возможностью. «А работать в ямальской команде, где практически у каждого нестандартная идея или проект, направленные на развитие региона и всегда социально ориентированы, идёт на пользу, независимо от статуса», — прокомментировала URA.RU вице-губернатор ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев заявлял о своих претензиях на кресло спикера думы, однако, в борьбе за власть губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встал на пути у чиновника, продвигая своего кандидата на эту должность — вице-спикера заксобрания округа Алексея Ситникова. Но ямальскому главе не удалось это сделать. Уральский полпред оставил это место за нынешним главой парламента, выходцем с Ямала Сергеем Корепановым. При этом тюменская команда усилилась бывшим первым замгубернатора Натальей Шевчик. А от ЯНАО на праймериз подала документы вице-губернатор Ирина Соколова.