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07 октября 2017
10:00  07 октября 2017 0

Казнь российских солдат в Сирии, мотивирующие списки для губернаторов и зэки-мусульмане бунтуют. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Ислам получает все большее распространение в российских колониях. Теперь религия претендует на замещение арестантского укладаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Выходные! А вот самое интересное за неделю:

В Госдуме подтвердили гибель российских солдат, попавших в плен в Сирии. Их казнили за отказ принять ислам. Мужчины не предали свои идеалы и веру.

«Расстрельные» списки заставят новых губернаторов работать. Новая волна отставок губернаторов — это ответ на запрос избирателей перед президентской кампанией. У нас свежий рейтинг: на Урале Челябинск — аутсайдер, пермяки опередили свердловчан.

Зэки-мусульмане бросают вызов ворам в законе. Есть первые жертвы. Из Красноярска в Екатеринбург поступил сигнал: арестанский уклад в колониях уже не един.

На прививках зарабатывают миллиарды. А люди становятся инвалидами. Разбираемся, почему родители не хотят вакцинировать детей и будет ли штраф за отказ.

Лишение степени может привести к отставке министра культуры. И тут под Мединским зашаталось кресло. Интенсивность информационных атак на Мединского говорит о том, что ему противостоят весьма влиятельные оппоненты.

Поздравить президента с днем рождения. В детсаду малышам дали выучить безграмотный стишок про Путина. А у людей от этого текста «глаза кровоточат».

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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