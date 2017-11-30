Пушков предложил закрыть заседания Совфеда для ряда иностранных СМИ

18:30 30 ноября 2017 0

Пушков считает, что ответные меры должны работать в полную силу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ограничения в аккредитации в государственные органы России должны коснуться всех СМИ, которые Минюст признает иноагентами.

«Что касается аккредитации в Совет Федерации, то ограничения будут разрабатываться вместе с МИД, однако ограничения в аккредитации СМИ, которые будут признаны иноагентами, должны коснуться всех госорганов власти», — подчеркнул Пушков, слова которого приводит РИА «Новости».

Сенатор отметил, что в настоящее время все иностранные средства массовой информации могут проходить в органы власти РФ по аккредитационным документам МИД. При этом журналистам даже не приходится подавать предварительные заявки на пропуск.

Также Пушков призвал не думать, что с принятием закона о СМИ-иноагентах ситуация придет в норму. Напомним, что новый закон стал ответной мерой на ограничения прав журналистов RT в США. В частности, представители российского СМИ лишились доступа в американский Конгресс.