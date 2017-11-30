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30 ноября 2017
Главные новости 
18:30  30 ноября 2017 0

Пушков предложил закрыть заседания Совфеда для ряда иностранных СМИ

Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, пушков
Пушков считает, что ответные меры должны работать в полную силуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ограничения в аккредитации в государственные органы России должны коснуться всех СМИ, которые Минюст признает иноагентами.

«Что касается аккредитации в Совет Федерации, то ограничения будут разрабатываться вместе с МИД, однако ограничения в аккредитации СМИ, которые будут признаны иноагентами, должны коснуться всех госорганов власти», — подчеркнул Пушков, слова которого приводит РИА «Новости».

Сенатор отметил, что в настоящее время все иностранные средства массовой информации могут проходить в органы власти РФ по аккредитационным документам МИД. При этом журналистам даже не приходится подавать предварительные заявки на пропуск.

Также Пушков призвал не думать, что с принятием закона о СМИ-иноагентах ситуация придет в норму. Напомним, что новый закон стал ответной мерой на ограничения прав журналистов RT в США. В частности, представители российского СМИ лишились доступа в американский Конгресс.

Лев Истомин
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