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28 декабря 2017
11:47  28 декабря 2017 0

Банк трижды заблокировал карту екатеринбуржца из-за тезки в Прикамье

Банки. Курган, втб 24
Карту заблокировали трижды за два дняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за неполного тезки из Пермского края у екатеринбуржца за два дня трижды заблокировали карту. Ранее в том же банке другого жителя города лишили 45 тысяч рублей — и также из-за жителя Прикамья.

«Столкнулся с тем, что у меня заблокировали карту банка ВТБ 24. Пришел разбираться, и выяснилось, что из-за тезки откуда-то из Пермского края. Причем у нас и совпадают-то только фамилия и дата рождения. Меня зовут А. В. Быков, родился 13 июля 1984 года. Он тоже А. В. Быков и дата рождения совпадает. Только я Александр, а он Алексей. Вроде бы разобрались, разблокировали карту. Прошло несколько часов, и ее снова заблокировали. Сходил к ним — разблокировали. На следующий день опять заблокировали. Я пришел в банк и прямо спросил у них: „Вы дебилы?“ Только после этого они оставили меня в покое», — рассказал «URA.RU» екатеринбуржец Александр Быков.

Александр Быков обратился в редакцию и рассказал свою историю после того, как почитал про аналогичный случай. «URA.RU» уже сообщало, как у екатеринбуржца Андрея Романова из-за долга тезки из Пермского края в Банке ВТБ 24 сняли со счета 45 тысяч рублей. Чтобы получить назад свои деньги, уральцу пришлось обратиться за помощью к адвокату. Сейчас Романов обратился в суд с требованием компенсировать ему расходы на юриста, которые в итоге оказались больше, чем удержанная банком сумма.

«Постановления Федеральной службы судебных приставов для банка обязательны к исполнению, поэтому кредитная организация действует строго в рамках законодательства, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ВТБ. — Ошибки идентификации при этом сведены к минимуму. В настоящее время планируется к внедрению многоступенчатый механизм идентификации физических лиц по дополнительным параметрам (ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, место рождения) при исполнении запросов ФССП. По факту обращения клиента проведена проверка, в настоящее время ситуация урегулирована».

Александр Лукманов
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