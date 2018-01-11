15:55 11 января 2018 0

Экспертиза содержания учебника будет завершена к 27 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская академия наук (РАН) по запросу министерства образования проведет экспертизу учебника по новейшей истории России для десятого класса. Поводом для дополнительного изучения стали «провокационные» формулировки авторов о событиях на Майдане и в Крыму.

Решение о дополнительном изучении учебника «История России: начало XX — начало XXI века» издательства «Дрофа» принял научно-методический совет Минобрнауки, который возглавляет министр образования Ольга Васильева. Ожидается, что результаты экспертизы будут готовы к 27 января.

Напомним, что в октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков в ходе пленарного заседания обратил внимание коллег-парламентариев на отрывок из учебника, в котором раскрывались события на Украине в период Майдана: «Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики, и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров», — говорится в тексте учебника.

Сенатор считает, что государственный переворот в Киеве нельзя называть революцией. «Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение», — цитирует Цекова телеканал «Дождь». О необходимости пересмотра содержания учебника позже заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это просто провокационная запись», — отмечала она.

Как напоминает «Русская планета», осенью 2017 года выступление школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, пожалевшего солдат Вермахта, вызвало шквал критики со стороны российской общественности. Позже телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что истинными авторами речи запутавшегося юноши стали современные российские историки.