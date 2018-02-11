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11 февраля 2018
10 февраля 2018
04:29  11 февраля 2018 0

«Это были худшие дни в моей жизни». В Египте освободили танцовщицу-пермячку, обвиненную в разврате

Екатерина и Артем — оба профессиональные танцорыФото: joharabellydancer, Instagram

Россиянку Екатерину Андрееву, арестованную в Египте в начале недели по обвинению в подстрекательстве к развратным действиям, освободили. По словам девушки, она пока сама не понимает, что это было и не считает, что пока рано говорить о каких-либо выводах.

Танцовщица отрицает, что ее костюм мог не соответствовать египетским законам, а документы якобы были не в порядке. «Я ничего не знаю о реальных причинах всего, что произошло, — написала Андреева, выступающая под псевдонимом Джохара, в сети Instagram. — Профессиональные танцоры знают, что мои костюмы в порядке, и я и мой адвокат на 100% уверены в моих документах».

По словам Джохары, она очень благодарна мужу и работодателю, которые приложили колоссальные усилия, чтобы она вышла на свободу. «Это были худшие дни в моей жизни, но справедливость восторжествовала», — заявляет россиянка.

Напомним, 6 февраля Екатерина Андреева была задержана в Гизе, где она выступала в одном из клубов, профессионально исполняя танец живота. Как писало «URA.RU» первоначально местные правоохранители указывали на проблемы с документами россиянки, а потом и вовсе заявили о том, что ее сценический костюм не соответствовал требованиям и был слишком откровенным. Власти были намерены депортировать россиянку, однако сама Андреева и ее муж через адвокатов намерены были добиться продолжения работы в Египте.

Евгений Александров
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