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22 марта 2018
11:21  22 марта 2018 0

Тюменка выиграла суд у курганских хирургов, отговоривших ее увеличивать грудь

Сиськи. Челябинск., сиськи, грудь
Пациентке предложили ограничиться подтяжкой грудиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клиника пластической хирургии в Зауралье сделала тоболячке одну операцию, а выставила счет за две. Женщина отсудила у врачей компенсацию. Об этом сообщили «URA.RU» в Тобольском городском суде Тюменской области.

Как следует из материалов дела, 22-летняя жительница Тобольска обратилась в курганскую клинику, чтобы увеличить грудь и сделать подтяжку, а также внесла предоплату 110 тысяч рублей за обе операции. Однако после осмотра пациентки врачи отговорили ее от увеличения груди, порекомендовав ограничиться лишь подтяжкой. Была проведена одна операция стоимостью 40 тысяч рублей. Разницу в 70 тысяч рублей клиника вернуть отказалась.

Тоболячка подала на хирургов иск в тобольский городской суд. Она потребовала от клиники вернуть ей 70 тысяч переплаты, а также компенсировать моральный вред суммой в 100 тысяч рублей и возместить 10 тысяч, потраченные на юристов. Тобольский суд принял решение взыскать с клиники суммарно 100 тысяч рублей, а в остальной части иска отказать, пояснил агентству представитель суда.

Наталья Михалева
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