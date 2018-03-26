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26 марта 2018
22:41  26 марта 2018 0

Бинбанк подаст иск о банкротстве челябинского олигарха, обвиняемого в мошенничестве

Вадима Варшавского подозревают в хищении 2,5 млрд рублейФото: wikipedia.org

Бинбанк собирается подать иск о банкротстве бывшего владельца Златоустовских металлургических заводов и экс-депутата «Единой России» Вадима Варшавского. Соответствующее сообщение появилось в едином федеральном реестре значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

«Публичное акционерное общество Бинбанк <…> уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — Варшавского Вадима Евгеньевича… несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — приводит текст сообщения агентство RNS. В пресс-службе кредитной организации эту информацию комментировать отказались.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Вадима Варшавского задержали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц». Сейчас челябинскому бизнесмену принадлежит Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ), а до 2005 года он был совладельцем «Русского угля». С 2005 по 2011 год Варшавский был депутатом Госдумы от «Единой России».

Дарья Корчак
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