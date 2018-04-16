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16 апреля 2018
08:53  16 апреля 2018 0

Акции «Русала» рухнули до исторического минимума

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Акции алюминиевой компании упали в цене почти на 20%Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Акции российской алюминиевой компании «Русал», попавшей под американские санкции 6 апреля, в понедельник упали до своего исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.

Стоимость акций компании опустилась до самой низкой отметки с 2010 года, когда «Русал» вышел на IPO, пишет «Национальная служба новостей». Акции предприятия тогда размещались по 10,8 гонконского доллара за штуку. В понедельник, 16 апреля, в течение первых минут операций они подешевели сразу на 16,67%, отмечает телеканал 360. Утром стоимость одной акции составляла 1,68 гонконского доллара, к настоящему моменту падение составляет 19,61%.

На прошлой неделе акции «Русала» упали на 45% после попадания в санкционный список США и сообщений компании о возможном техническом дефолте. Предприятия, входящие в структуру компании, начали рассылать партнерам уведомления о прекращении сотрудничества и останавливать закупки продукции, в том числе от свердловских подрядчиков.

Дарья Корчак
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