Акции «Русала» рухнули до исторического минимума

Акции российской алюминиевой компании «Русал», попавшей под американские санкции 6 апреля, в понедельник упали до своего исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.
Стоимость акций компании опустилась до самой низкой отметки с 2010 года, когда «Русал» вышел на IPO, пишет «Национальная служба новостей». Акции предприятия тогда размещались по 10,8 гонконского доллара за штуку. В понедельник, 16 апреля, в течение первых минут операций они подешевели сразу на 16,67%, отмечает телеканал 360. Утром стоимость одной акции составляла 1,68 гонконского доллара, к настоящему моменту падение составляет 19,61%.
На прошлой неделе акции «Русала» упали на 45% после попадания в санкционный список США и сообщений компании о возможном техническом дефолте. Предприятия, входящие в структуру компании, начали рассылать партнерам уведомления о прекращении сотрудничества и останавливать закупки продукции, в том числе от свердловских подрядчиков.