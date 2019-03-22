21 марта 2019

В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук

Александр Поздеев
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22 марта 2019 в 02:36
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Пресс-конференция с актерами Театра наций Евгения Миронова. Архив. Екатеринбург, миронов евгений
Евгению Миронову предстоит исполнить роль епископа ИоныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Продюсер фильма по роману Алексея Иванова «Сердце пармы» Игорь Толстунов объявил актерский состав. По сообщению Юлии Зайцевой, представляющей интересы писателя, в картине сыграют Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук и другие известные актеры.

«Продюсер Игорь Толстунов объявил актерский состав экранизации романа Алексея Иванова „Сердце пармы“ (режиссер Антон Мегердичев)», — написала Зайцева на своей странице в Facebook. Главная роль — князя Великопермского Михаила Еремеевича — досталась Александру Кузнецову. Елене Ербаковой предстоит сыграть роль его жены Тичерти. Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.

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Алексей Иванов отреагировал на фильм «Тобол» по его роману. «Недоваренная каша из топора»

По словам самого Иванова, Миронов в роли епископа Ионы — «очень неожиданный поворот темы». «Наверняка, Миронов очень ярко сыграет дикого епископа на дикой земле», — приводит Зайцева слова писателя. Впрочем, сам Иванов, скорее всего, не станет консультировать актеров, так как «обычно он не вмешивается в экранизации».

Общий бюджет картины, сценарий к которой написали Сергей Бодров и Илья Тилькин, составит 610 млн рублей.

Ранее писатель остался крайне недоволен экранизацией другого своего исторического романа — «Тобол». Иванов подверг экранизацию резкой критике, назвал картину глупой, скучной и сравнил ее с «недоваренной кашей из топора».

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