В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук

Евгению Миронову предстоит исполнить роль епископа Ионы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продюсер фильма по роману Алексея Иванова «Сердце пармы» Игорь Толстунов объявил актерский состав. По сообщению Юлии Зайцевой, представляющей интересы писателя, в картине сыграют Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук и другие известные актеры.

«Продюсер Игорь Толстунов объявил актерский состав экранизации романа Алексея Иванова „Сердце пармы“ (режиссер Антон Мегердичев)», — написала Зайцева на своей странице в Facebook. Главная роль — князя Великопермского Михаила Еремеевича — досталась Александру Кузнецову. Елене Ербаковой предстоит сыграть роль его жены Тичерти. Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.

По словам самого Иванова, Миронов в роли епископа Ионы — «очень неожиданный поворот темы». «Наверняка, Миронов очень ярко сыграет дикого епископа на дикой земле», — приводит Зайцева слова писателя. Впрочем, сам Иванов, скорее всего, не станет консультировать актеров, так как «обычно он не вмешивается в экранизации».

Общий бюджет картины, сценарий к которой написали Сергей Бодров и Илья Тилькин, составит 610 млн рублей.

Ранее писатель остался крайне недоволен экранизацией другого своего исторического романа — «Тобол». Иванов подверг экранизацию резкой критике, назвал картину глупой, скучной и сравнил ее с «недоваренной кашей из топора».