Савичева растрогала поклонников архивным фото

Юлия Савичева вспомнила, какой была 17 лет назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками своей фотографией 17-летней давности. Снимок она опубликовала в социальной сети.

«Продолжаю разбирать архивы. 2003 год, первая фотосессия для журнала Elle Girl. Странно даже подумать, что большая часть моих подписчиков в то время были либо школьниками, либо студентами, а некоторые даже ещё не родились», — написала певица на личной странице в Instagram. Савичева также спросила у подписчиков, чем они занимались 17 лет назад.

Поклонники певицы поддержали беседу. «Мне было 4,5 года, почти пять лет, и в то время мне делали операцию на сердце, в мае 2003 года, шрам остался» — пишет пользователь Melnkat9. «17 лет назад я появилась на свет!» — рассказывает пользователь сaxapcaxapxo. «Юля, 17 лет назад я собирала сына и дочку в первый класс, как быстро бежит время», — вспоминает ira_okeanskaya. Многие поклонники вспомнили, как в то время переживали за певицу, которая участвовала в проекте «Первого канала» «Фабрика звезд».

Ранее Савичева показала фанатам фотографию своей дочери. Певица нежно поздравила малышку с днем рождения, напоминает «Дни.ру».