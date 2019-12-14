В Башкирии рабочие клали асфальт в снег
В Стерлитамаке (Башкирия) рабочие укладывали асфальт поверх сугробов. Об этом сообщает «Ридус».
«14 декабря. Температура на улице — минус 12 градусов. Город Стерлитамак», — комментирует ситуацию местный житель, заснявший на видео. Отмечается, что укладка дорог в снег не запрещена законом. Однако эксперты напоминают, что класть асфальт нужно по определенным технологиям.
Ранее аналогичный случай произошел в Курганской области. Фотографии попали в местные сообщества в соцсетях.