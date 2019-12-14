В российском городе рабочие уложили асфальт в сугробы. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы в начале зимы. Тюмень, укладка асфальта, дорога, дорожные работы
В Башкирии рабочие клали асфальт в снегФото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Стерлитамаке (Башкирия) рабочие укладывали асфальт поверх сугробов. Об этом сообщает «Ридус».

«14 декабря. Температура на улице — минус 12 градусов. Город Стерлитамак», — комментирует ситуацию местный житель, заснявший на видео. Отмечается, что укладка дорог в снег не запрещена законом. Однако эксперты напоминают, что класть асфальт нужно по определенным технологиям.

Ранее аналогичный случай произошел в Курганской области. Фотографии попали в местные сообщества в соцсетях.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...