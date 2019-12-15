Пенсионеров, работающих в обход закона, предложили серьезно штрафовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости уходящих выходных:

Президент России Владимир Путин одобрил новый налог, важный для всех самозанятых. Закон подписан, новые налоговые правила заработают уже с 1 января 2020 года.

Неофициально работающим пенсионерам грозит штраф до 120 тысяч рублей и даже тюрьма, если налоговая заподозрит их в мошенничестве. В Союзе пенсионеров такое решение поддержали, а экономист объяснил, почему штрафа бояться не стоит. Кроме того, мы выяснили, какие профессии для нелегально работающих пенсионеров самые безопасные.

Россияне не смогут забрать замороженные пенсии. Минфин запретит обналичивать пенсионные накопления, которые были заморожены в 2014 году. Экс-сотрудник министерства рассказал «URA.RU», что так в ведомстве пытаются «отжать денег с граждан». Впрочем, россияне уже предпочли смириться с изменениями в пенсионной системе и считают, что протесты не помогут.

Россиянам запретили покупать иностранную элитную еду. Роскомнадзор решил, что людям не нужны вино, хамон, сыры, икра и другие импортные продукты, поэтому заблокировал сразу несколько интернет-магазинов с заграничными вкусностями. Но это еще не все: россиянам также запретили ездить со своими овощами и фруктами в Европу. Ни ввезти, ни вывезти.

В России наркоманов будут лечить тюрьмой. Автор идеи — депутат Госдумы Олег Нилов — считает, что зависимых, отклоняющихся от лечения, нужно изолировать от общества. А жесткое «переламывание» в тюрьме им только поможет. По представлению депутата, эти тюрьмы не будут похожи на реабилитационные центры. Возможно, там не будет медицинской помощи.

Самая жуткая история выходных: в Омске отчим наказывал 8-летнего пасынка, ставя его на гречку. Все это мужчина снимал на видео. Мальчик мог простоять на крупе до 9 часов. В итоге гречка вросла в колени ребенка. Мальчик рассказал об этом соседям, когда ему удалось сбежать от родителей. Рассказываем подробности истории.