Пушков: слова Путина, который назвал польского дипломата свиньей, «задели Варшаву за живое»

Алексей Пушков объяснил недовольство Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что слова президента России Владимира Путина, который назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского свиньей и сволочью, задели Варшаву за живое. Такое мнение политик высказал на своей странице в Twitter.

«Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы», — написал Пушков, добавив, что история Польши говорит о другом.

Владимир Путин, как напоминает Nation News, выступая на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ, осудил посла Польши в Германии Юзефа Липского за то, что тот поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии в 1938 году, и хотел поставить фюреру памятник в Варшаве. Комментируя это, российский лидер назвал дипломата сволочью и антисемитской свиньей.

После этого посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши для беседы с директором восточного департамента. По его словам, разговор был жесткий, но корректный.