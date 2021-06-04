В УрФО назвали регион с самой дешевой рабочей силой

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Дешевле всех свой труд оценили курганцы, а жители ХМАО хотят получать больше, чем им могут предложить работодатели Фото:

Жители Курганской области просят за свою работу меньше денег, нежели сотрудники из других регионов УрФО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter.

«Мы проанализировали резюме и вакансии, открытые в регионах УрФО в мае текущего года. Оказалось, что самые низкие зарплатные ожидания демонстрируют жители Курганской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.

Курганцы, в среднем, готовы работать за 33 562 рубля в месяц. На втором месте с конца по ожидаемым доходам оказалась Челябинская область (37 209 рублей), на третьем — Тюменская (42 070 рублей). Больше всего денег за свой труд просят жители ЯНАО (67 741), ХМАО (56 934) и Свердловской области (42 620).

Что до предлагаемых зарплат, то здесь места распределились по-иному. Меньше всех предлагают челябинцам (40 271 рубль в месяц) и свердловчанам (43 377). Курганцам, в среднем, готовы платить 43 818 рублей.

В первую тройку регионов попали ЯНАО, ХМАО и Тюменская область. В них сотрудникам, соответственно, предлагают 68 877, 51 717 и 48 241 рубль ежемесячно. Таким образом, дороже чем работодатели свой труд в УрФО оценили только жители ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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