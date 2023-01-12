Utair запустила новый рейс из ХМАО в Челябинск

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Utair сообщила о новом рейсе из Сургута в Челябинск Фото:

Utair запустила новый рейс из Сургута в Челябинск. Информация об этом появилась в telegram-канале авиакомпании.

«Связываем Сибирь и Урал. В новом году запустили новый рейс Сургут — Челябинск», — указано в сообщении.

Самолет курсирует по средам и воскресеньям. Стоимость билетов — от 2540 рублей. Из Сургута борт отправляется в 13.10, из Челябинска — в 16.50. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Ранее URA.RU писало о расширении расписания зимних рейсов Utair из ХМАО. Из Сургута теперь можно улететь в Азербайджан, Армению, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

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Utair запустила новый рейс из Сургута в Челябинск. Информация об этом появилась в telegram-канале авиакомпании. «Связываем Сибирь и Урал. В новом году запустили новый рейс Сургут — Челябинск», — указано в сообщении. Самолет курсирует по средам и воскресеньям. Стоимость билетов — от 2540 рублей. Из Сургута борт отправляется в 13.10, из Челябинска — в 16.50. Время в пути — 2 часа 40 минут. Ранее URA.RU писало о расширении расписания зимних рейсов Utair из ХМАО. Из Сургута теперь можно улететь в Азербайджан, Армению, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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