Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО

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Споттинг. Курган, utair, пассажиры, ютейр, перелет
В зимнем расписании Utair появились прямые рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье Фото:

Авиакомпании Utair добавила в зимнее расписание рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье. По данным официального telegram-канала авиакомпании, из Сургута можно улететь в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

«В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании 22 — прямые рейсы из регионов. Из Сургута можно улететь прямым рейсом в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — указано в сообщении.

В зимнем расписании появились рейсы из Сургута в Баку, Ереван, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент и Худжанд. В Дубай и Астану жители ХМАО смогут также добраться рейсом из Тюмени.

Ранее URA.RU писало об открытии двух новых направлений Utair из Тюмени. В зимнем расписании появились новые рейсы: в Новокузнецк и Барнаул.

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Авиакомпании Utair добавила в зимнее расписание рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье. По данным официального telegram-канала авиакомпании, из Сургута можно улететь в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. «В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании 22 — прямые рейсы из регионов. Из Сургута можно улететь прямым рейсом в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — указано в сообщении. В зимнем расписании появились рейсы из Сургута в Баку, Ереван, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент и Худжанд. В Дубай и Астану жители ХМАО смогут также добраться рейсом из Тюмени. Ранее URA.RU писало об открытии двух новых направлений Utair из Тюмени. В зимнем расписании появились новые рейсы: в Новокузнецк и Барнаул.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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