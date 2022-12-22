Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО

22 декабря 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

В зимнем расписании Utair появились прямые рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпании Utair добавила в зимнее расписание рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье. По данным официального telegram-канала авиакомпании, из Сургута можно улететь в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. «В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании 22 — прямые рейсы из регионов. Из Сургута можно улететь прямым рейсом в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — указано в сообщении. В зимнем расписании появились рейсы из Сургута в Баку, Ереван, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент и Худжанд. В Дубай и Астану жители ХМАО смогут также добраться рейсом из Тюмени. Ранее URA.RU писало об открытии двух новых направлений Utair из Тюмени. В зимнем расписании появились новые рейсы: в Новокузнецк и Барнаул.

Авиакомпании Utair добавила в зимнее расписание рейсы из ХМАО в ближнее зарубежье. По данным официального telegram-канала авиакомпании, из Сургута можно улететь в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. «В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании 22 — прямые рейсы из регионов. Из Сургута можно улететь прямым рейсом в Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — указано в сообщении. В зимнем расписании появились рейсы из Сургута в Баку, Ереван, Алматы, Бишкек, Ош, Ташкент и Худжанд. В Дубай и Астану жители ХМАО смогут также добраться рейсом из Тюмени. Ранее URA.RU писало об открытии двух новых направлений Utair из Тюмени. В зимнем расписании появились новые рейсы: в Новокузнецк и Барнаул.